شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أفراد أمن إثر إنفجار سيارة مفخخة غرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط ستة من أفراد قوات الأمن الافغانية قتلى وإصابة عدد آخر، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد، بدأت منذ مساء أمس الأربعاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قتالي القول، إن أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات شنتها طالبان مساء أمس، على مناطق شينداند وأوبي وبشتون زرجون بالإقليم.

وأشار إلى أن الهجمات تضمنت انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني، تلاه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة عدد آخر.