شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها الرئيس .. انطلاق أول رحلة سياحية تايوانية على جزيرة بالاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أول رحلة سياحية تايوانية إلى جزيرة بالاو ،اليوم الخميس، في إطار "فقاعة السفر" المنشأة حديثًا بين البلدين.

وأقلعت الرحلة التابعة لشركة تشاينا إيرلاينز التايوانية، اليوم الخميس ومن الركاب رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور

وسوف تقوم شركات الطيران بتسيير رحلتين أسبوعيا.

ووضع مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان حدا يبلغ 110 سائحين لكل رحلة.

وقبل ساعات من المغادرة، خضع جميع الركاب لفحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج، الذي يرأس المركز، في وقت لاحق أن 123 راكبا، من بينهم وفد رسمي من 23 عضوا، جاءت نتيجة فحوصهم سلبية.

وبلغ سعر تذكرة السفر ذهاب وعودة لمدة أربعة أيام في أول رحلة إلى بالاو 2500 دولار أمريكي للفرد.