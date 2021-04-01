انت الان تتابع خبر عامل يلقي بنفسه في فرن لصهر الحديد.. والسبب لا يُصدّق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان وانغ لونغ (34 عاما) اختفى أثناء مناوبة ليلية في مصنع لصلب الحديد في الصين، قبل أن تكتشف المأساة: انتحر في الفرن المستعر بالنيران، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

وكان الدليل الذي أرشد إلى هذه النهاية هي كاميرات المراقبة التي رصدت اللحظات الأخيرة في حياة العامل الصيني.



ويظهر الفيديو الصادم، العامل الذي يعمل من المصنع منذ وقت طويل، وهو يخلع خوذته ويرمي بنفسه في أحضان ألسنة اللهب.