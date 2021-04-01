جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض على ما يسمى 'أمير قاطع دجلة'

بغداد - ياسين صفوان - اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القاء القبض على قيادي في داعش بعملية نوعية.

اللواء رسول قال في بيان ورد للسومرية نيوز، "انه وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى "أمير قاطع دجلة " المُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق بعملية (عين الجحش )".



واضاف ان "العملية تمت بكمين نوعي إستند على جُهد إستخباري".

