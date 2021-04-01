انت الان تتابع خبر راموس يعلق على آخر مستجدات تجديد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك راموس، بديلا في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة التي استضافت فيها إسبانيا منتخب كوسوفو، أمس الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ليصل المدافع الإسباني إلى المباراة رقم 180 في تاريخه مع منتخب "لاروخا".وعقب المباراة، تحدث راموس عن خوضه 5 دقائق فقط، قائلا، "دائما يكون من المهم زيادة سجل المباريات، وكان من المهم أيضا حصد 3 نقاط (في المباراة الثالثة) بعد التعادل في المباراة الأولى والفوز في الثانية، والقرار لم يكن قراري بل كان قرار المدرب".وفيما يتعلق بحالته البدنية وآلامه، أضاف راموس: "أنا في حالة جيدة ورويدا رويدا سأدخل في نسق المباريات، بعد الإصابة القوية في الكاحل"، مشددا على "ضرورة ان يكون مستعدا سواء شارك أساسيا أو بديلا".واختتم راموس حديثه بالتعليق على مستقبله في ريال مدريد، انه "لا يوجد أي جديد، ولا أي شيء للحديث عنه، وأركز حاليا فقط في اللعب بشكل جيد وتقديم أفضل نسخة لي، ومسألة مستقبلي أضعها جانبا، ومثلما قلت عندما تحدث أي مستجدات سأكشف عنها".

وكان ريال مدريد، عرض في وقت سابق على راموس، الذي ينتهي عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، التجديد لعام آخر براتب أقل بنسبة 10 بالمئة من الذي يتقاضاه الآن، لكن مدافع الملكي البالغ 35 عاما لم يوافق، بل طالب بتجديد عقده لموسمين، مع تحسين راتبه الحالي، أو تركه كما هو بدون تخفيض.

وينتهج الريال سياسة خاصة في تمديد عقود اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، إذ يعرض عليهم التجديد لمدة موسم واحد فقط.