انت الان تتابع خبر جريمة قتل بشعة وثقتها كاميرات المراقبة بالسعودية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في موقع الجريمة.

ويظهر في مقطع الفيديو أحد المواطنين وهو يسير في مكان عام قبل أن يتعمد قائد مركبة، وهو مواطن كذلك، دهسه، ثم ترجل من سيارته وقام بالاعتداء عليه بغية قتله، قبل أن يسحله مجددا أمام السيارة ويدهسه بها مرة أخرى، متسببا في وفاته.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه بعد رصد المقطع المتداول، حيث تبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلافات بينهما، وكان تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه جريمته، وتم ضبط مواد مسكرة في مركبته، فيما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.