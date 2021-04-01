انت الان تتابع خبر إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة السيارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" أنه تم تشكيل فريقا للعمل من مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ للمباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها.

حيث أثمرت بالتوصل لأحد أفراد العصابة والقبض عليه، وبعد التحقيق معه وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

