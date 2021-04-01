خديجة أسد تنفض غبار الحزن من بلاطو تصوير عمل رمضاني

جدة - عبدالحي حسين - عادت الفنانة خديجة أسد، لبلاطو التصوير، بعدما غابت عنه لمدة طويلة بسبب الجائحة، كما زاد من طول غيابها، وضعها النفسي بعد فقدان زوجها ورفيق دربها فنيا؛ الفنان سعد الله عزيز.

وحلت خديجة أسد، اليوم الأربعاء، ضيفة على بلاطو تصوير سلسلة “قيسارية أوفلا”؛ الستكوم الكوميدي الذي يعرض على القناة الثانية في رمضان.

وكان آخر ظهور لخديجة أسد، رفقة زوجها عزيز سعد الله، في رمضان 2018، وهما اللذان نجحا معا في ستكوم “لالة فاطمة” الراسخ في تاريخ التلفزة المغربية.

يذكر أن خديجة أسد فقدت زوجها عزيز سعد الله في أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان.