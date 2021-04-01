تونس… قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي لدعم اللقاحات

جدة - عبدالحي حسين - وقعت تونس، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار، لدعم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

ووقعت اتفاقية القرض، أمس الأربعاء من لدن وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، مع مدير مكتب البنك الدولي بتونس توني فرهاينجن، وفق بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن القرض بفائدة 0.43 في المائة، وفترة سداد 18.5 سنة، منها 5 سنوات مدة سماح.

وأشار إلى أن القرض سيخصص لبرنامج شراء لقاحات كورونا، إلى جانب دعم سلسلة التبريد والاحتياجات اللوجستية ذات العلاقة، وتعزيز قدرات وزارة الصحة.

ونسب البيان إلى فرهاينجن، تأكيده “استعداد البنك لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وتقديم الدعم الضروري لمجابهة الصعوبات القائمة، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية”.

وكان البنك الدولي وافق، في 26 مارس، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار، لإسناد الجهود التونسية في مواجهة الجائحة.

وفي 13 مارس، انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في تونس، عقب تسلم 30 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، في 25 مارس، أنها حصلت أيضا على 93 ألفا و600 جرعة من لقاح “فايزر ـ بيونتيك” الأمريكي الألماني، و200 ألف من لقاح “سينوفاك” الصيني.

وحتى الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي إصابات كورونا في تونس 252 ألفا و171، منها 8 آلاف و788 وفاة، و216 ألفا و712 حالة شفاء، وفق بيانات رسمية.