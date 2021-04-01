إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل الجاري

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد، أمس الأربعاء، في روما، تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حتى نهاية أبريل الجاري.

إلى جانب ذلك، صدر مرسوم جديد عن مجلس الوزراء ينص على التطعيم الإجباري للعديد من العاملين في المجال الطبي، وأجزاء أخرى من نظام الرعاية الصحية، مهددة من يمتنع بالفصل من عمله.

ويلزم القرار الحكومي جميع العاملين في قطاع الصحة في إيطاليا بالحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا في خطوة قد تثير الجدل، وتستهدف حماية المرضى، والتصدي للداعين إلى عدم أخذ اللقاح.

وجاء في القرار ذاته أن العاملين في قطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة “يتعين عليهم الحصول على اللقاح”، وهدد من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل من دون أجر حتى نهاية العام الجاري.

وسجلت إيطاليا نحو 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا، منذ فبراير 2020، ويقترب عدد الوفيات من 110 آلاف.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز “هوبكنز” الأمريكية، أمس، تطعيم 9 ملايين و83 ألف شخص ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75 في المائة من سكانها باللقاح المكون من جرعتين. بعدما بدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت، أمس، أنها سجلت 467 وفاة بفيروس كورونا، مقارنة مع 529، أول أمس الثلاثاء، فيما ارتفعت المحصلة اليومية للإصابات الجديدة من 16017 إلى 23904.

وحتى فجر اليوم الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 129 مليونا و453 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من مليونين و827 ألفا، بينما تعافى أكثر من 104 ملايين و400 ألفًا، وفق موقع ” worldmeters “.