سنبلة في رمضان على القناة الثانية

جدة - عبدالحي حسين - تشارك الممثلة، ومقدمة البرامج التلفزية، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في دراما رمضان القادم، من خلال فيلم “ثلاثة د الفرحات” يعرض على القناة الثانية.

َوتشارك الإبراهيمي الشهيرة بلقب “سنبلة”، في الفيلم، إلى جانب كل من السعدية أزكون، وزكرياء لحلو وعبد الرحيم المنياري وخلود البطيوي.

وتشارك سكينة الفضلي التي اشتهرت لدى الجمهور المغربي من خلال المجموعة الغنائية “كلمة”، في العمل نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حول شقيقين؛ ينشب بينهما خلاف متعلق بموضوع النظرة الذكورية داخل المجتمع المغربي.

وتتسم أحداث الفيلم التلفزيوني المرتقب بطابعها الكوميدي، الذي تمرر من خلاله رسائل مجتمعية.