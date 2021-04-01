طقس الخميس.. مستقر خلال النهار وسماء قليلة السحب إلى صافية بالبلاد

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس مستقرا خلال النهار، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بالبلاد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، قرب السواحل الوسطى حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية جنوبية إلى جنوبية غربية بالمنطقة الشرقية، والأطلس والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالواجهة المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الشمالية وسوس والسواحل الشمالية والوسطى، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.