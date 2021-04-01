شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 15 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون مساء أمس الأربعاء اكتشاف أن إحدى تشغيلات اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصنع شركة إيميرجنت بيو سليوشنز غير مطابقة للمعايير المقررة، مشيرة إلى أن هذه التشغيلة لم تكن قد وصلت إلى مرحلة التعبئة أو التصنيع النهائية.

جاء إعلان جونسون أند جونسون بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس عن تدمير حوالي 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون بسبب خطأ بشري نتيجة قيام العمال بخلط المكونات بطريقة غير صحيحة، مما أدى إلى تأخر في معدلات تسليم الشركة لجرعات اللقاح.