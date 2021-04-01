مقتل 4 وإصابة 2 في إطلاق نار قرب لوس انجلوس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الشرطة أن أربعة قتلوا، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع أمس الأربعاء في مبنى إداري بضاحية في لوس انجليس قبل احتجاز المشتبه به الذي أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

والحادث الذي وقع بمدينة أورانج، التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من وسط لوس انجليس، هو ثالث إطلاق نار عشوائي يسقط فيه قتلى في الولايات المتحدة في أقل من شهر. ولم تقدم السلطات تفسيرا للدافع المحتمل وراء الحادث.

وأبلغت اللفتنانت جينيفر أمات الصحفيين بأن رجال الشرطة وصلوا إلى الموقع في نحو الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي وأطلقوا النار "واشتبكوا مع المشتبه به".

وقالت إن الشرطة عثرت على أربعة قتلى، هم ثلاثة بالغين وطفل، فضلا عن اثنين أصيبا بأعيرة نارية، بينهما مطلق النار، ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وأفادت الشرطة في رسالة على فيسبوك بأن الوضع "استقر" منذ ذلك الحين، وأنه لا يوجد تهديد للمواطنين.

جاء إطلاق النار بعد أن قتل مسلح ثمانية بالرصاص في ثلاثة نواد صحية بمنطقة أتلاتنا يوم 16 مارس آذار. وقُتل عشرة يوم 22 مارس آذار بعد أن فتح رجل النار على متجر في بولدر بولاية كولورادو. وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهما في الواقعتين.

ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الواقعة على تويتر بأنها "مروعة ومفجعة".