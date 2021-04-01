جهات مالية تتوقع بتدهور أكثر لليرة التركية مقابل الدولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت جهات مالية مالية دولية أن تستمر الليرة التركية في التدهور بعد إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رابع رئيس للبنك المركزي في 20 شهراً.



ونقل موقع "زمان" التركي عن وكالة بلومبرغ أن ممثلي مؤسسات مالية دولية، أن الليرة التركية ستواصل التدهور في الأشهر المقبلة، فتوقع فيليكس كالين من البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال، أن تفقد الليرة التركية نحو 20 و40 % من قيمتها في الأشهر المقبلة، ما سيدفع المركزي التركي إلى اتخاذ إجراءات سياسية عنيفة.

وتوقع كالين أيضاً أن يرتفع الدولار 18 % في نهاية النصف الأول من 2021 إلى 9.7 ليرات.

من جهتها قالت مؤسسة الخدمات المالية ويلز فارغو، إنها تتوقع أن يبلغ سعر الدولار، بنهاية العام بين 7.50 و 9 ليرات.

وأوضح هنريك غولدبيرغ، الخبير الاستراتيجي في شركة Coex Partners بلندن، أنه يتوقع ارتفاع الدولار إلى 9.25 ليرات في الأشهر الستة المقبلة، ما سيجبر البنك المركزي التركي على زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وذكر كبير استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة الاستثمار السويدية SEB AB، بر هامرلوند، أنه يتوق ارتفاع الدولار سريعاً أمام الليرة إلى 8.50 ليرات في غضون شهر، وأن يتراوح سعر الدولار في الأشهر الـ 12 المقبلة، إلى ما بين 9.10 و9.20 ليرات