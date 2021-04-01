شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة الليبية يؤكد أن بلاده تدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن بلاده تدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة. وشدد رئيس الحكومة الليبية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، أن بلاده تدعم بشكل كامل الأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة، وتدفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع. يأتي ذلك في إطار التأكيد على وحدة الموقف العربي تجاه المواقف المصيرية وتأكيدا من حكومة الدبيبة على ارتباط أمن ليبيا بالأمن القومي العربي. وفي وقت سابق أعربت العديد من الدول العربية عن تضامنها ومساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على أمنهما القومي والمائي، ودعمها لجهود حل ملف سد النهضة. وأعربت السعودية عن دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مؤكدة أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي". وأصدرت المملكة بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جاء فيه تؤكد السعودية دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، وتراعي مصالح كل الأطراف". ودعت دولة الإمارات، الأربعاء، إلى استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث. سد النهضة.. دعم عربي لمفاوضات تصل لحل يرضي الأطراف وأعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض. وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا أعربت خلاله عن تضامنها ووقوفها مع مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة، ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. وأعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من آثاره عليهما. والثلاثاء، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل. وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد". وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة، أطراف أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، باللجوء للحلول التفاوضية وتجنب الخطوات أحادية الجانب. وقال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ، في تصريحات صحفية "نحث أطراف أزمة سد النهضة على التوصل إلى حل تفاوضي وتجنب الخطوات أحادية الجانب". وتابع "ندرك أهمية نهر النيل لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، ومستعدون لتقديم أي مساعدة للوصول إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة".

