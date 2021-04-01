شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. اختتام أعمال القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية بأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت "القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية" التي نظمها "ائتلاف الأمل" يومي 29 و30 مارس تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية العمل والتعاون والشراكة لسد فجوة التحصين العالمية بأسرع وقت ممكن. وشهدت القمة الافتراضية التي استضافتها إمارة أبوظبي، سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارات بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين من حول العالم في مجال الرعاية الصحية والمبادرات الخيرية وصناع القرار وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقد أجمع المشاركون على أن الابتكار والإبداع والشمولية هي السبيل الحقيقي لإيجاد حل عالمي لمكافحة وباء " كوفيد -19 " وضمان إيصال اللقاح بشكل عادل للجميع . وألقى معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، الكلمة الافتتاحية بعنوان " الابتكار والإبداع والاندماج : إيجاد الحل البشري للتحدي العالمي"، وتحدث عن سرعة استجابة وتعاون الدول والمجتمعات منذ ظهور الوباء. وقال : " منذ العام 2020 وحتى الآن، لا يزال الوباء العالمي يشكل واحدا من أكبر التحديات العالمية وأكثرها تعقيدا في عصرنا الحديث، وهو ظرف استثنائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتضامن العالم معا لمعالجة هذه المشكلة التي تتجاوز المجتمعات والحدود والقارات". وفي معرض مناقشة المرونة والنجاح اللذين أظهرهما العالم، أضاف : " توجد تقنيات مذهلة وتطورات علمية رائعة ظهرت نتيجة للوباء، وتعمل الدول في جميع أنحاء العالم بلا ملل أو كلل من أجل التوصل إلى أفضل الحلول لتحقيق ذات الهدف". وفي حديثه عن الإنجازات التي حققها "ائتلاف الأمل" وإمارة أبوظبي حتى الآن، أوضح معاليه : " نعتقد بقوة أنه لا يمكن لأحد القيام بهذا الجهد بمفرده، معا نمتلك القدرة على الإشراف على أكثر من ستة مليارات جرعة من اللقاح هذا العام، ونعمل جهودنا لزيادة ذلك وتقديم أكثر من 18 مليار جرعة لقاح بحلول نهاية العام الجاري 2021، ليتوفر تقديم اللقاح في شتى أنحاء العالم. يمثل الائتلاف حافزا لترسيخ سبل التعاون بين أكبر عدد مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، ويمكنني القول إنه لا يمكن لأي دولة التعافي من هذا الوباء إلا من خلال تحقيق التعافي الشامل لجميع الدول الأخرى". بعدها ألقى روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، كلمة رئيسية حول سبل الوصول العادل إلى اللقاح، وجاء في كلمته : " لقد أظهرت لنا الجائحة أن التضامن العالمي ليس صائبا من الناحية الأخلاقية فقط بل أيضا من الناحية الاستراتيجية .. صحيح أنه قد يصعب علينا توقع تبعات الجائحة في الأيام القادمة، لكن نجاحنا يظل مرهونا بقدرتنا على ضمان الوصول الشامل والعادل للقاح إلى كل جزء من العالم .. ونأمل أن تجمع روح الإنسانية والوحدة مختلف القطاعات معا في هذه القمة التي تمثل نموذجا يحتذى به للمجتمع الدولي". وقد بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان " الجاهزية والتخطيط المسبق للاستجابة للطلب المتنامي على اللقاح ومواجهة التحديات " والتي استقطبت نخبة من الخبراء العالميين المتميزين من بينهم : البروفيسور نحمان آش المنسق الوطني لجهود مواجهة "كوفيد – 19" في إسرائيل، وناظم الزهاوي عضو البرلمان والوزير المسؤول عن إدارة لقاح "كوفيد – 19" في المملكة المتحدة، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات ومدير إدارة الأمراض المعدية لدى مركز أبوظبي للصحة العامة، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "رافد". وناقش الخبراء أفضل الطرق التي تعزز التنسيق وتساعد في التغلب على تحديات برنامج التحصين العالمي الشامل ضد فيروس كوفيد -19 .. كما تمت مناقشة الدروس المستفادة من جهود التحصين الإقليمية. وقال راشد سيف القبيسي: " لقد كان كوفيد -19 بمثابة اختبار لقياس مدى استعداد أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وقدرتها على الاستجابة، وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول على تأمين اللقاحات لمواطنيها من أجل تحقيق التحصين الشامل بأسرع ما يمكن، تواجه أنظمة الرعاية الصحية في الوقت الراهن تحديا آخر غير مسبوق". وبحثت جلسة النقاش التي ركزت على الشرق الأوسط بعنوان "تنسيق العمليات اللوجستية للقاح في الشرق الأوسط" في كيفية حصول المناطق النائية ومناطق الصراعات على اللقاح، مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط لأعلى معدلات التطعيم في العالم. وتطرق المشاركون إلى تنفيذ برامج التطعيم والتحديات المستمرة في المنطقة وسبل معالجتها، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في دعم توصيل اللقاحات بكفاءة وفعالية إلى أجزاء أخرى من العالم. واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلا من: الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة في مملكة البحرين، والدكتور هاني جخدار، وكيل وزارة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد للمراكز والعيادات الصحية والصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وغسان عبود، رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود، ومؤسس "أورينت" للإغاثة الإنسانية، وسايمون بلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "غلايد" GLIDE، والدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية. وفي جلسة حوارية أخرى ركزت على أفريقيا بعنوان "التغلب على التحديات اللوجستية المعقدة لضمان الوصول العادل للقاحات في جميع أنحاء أفريقيا" دار النقاش حول أهمية الشراكات في سلاسل التوريد لسد الفجوات الجغرافية، والتغلب على التحديات المالية وتحديات البنية التحتية. ومع وصول إجمالي عدد السكان إلى أكثر من 1.2 مليار نسمة في 54 دولة، وتصنيف 33 منها في فئة "أقل الدول نموا"، تفرض إفريقيا التحدي الأكبر في التمويل والخدمات اللوجستية للسلطات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على ضمان الوصول العادل للقاحات إلى كل الشعوب. وتناول الخبراء في هذه الجلسة السبل التي ستكمن الشركاء في سلسلة التوريد من توفير اللقاح في القارة .. وضمت قائمة المشاركين : معالي الدكتور أوساجي إيهانير، وزير الصحة في نيجيريا، والسيناتور موتاهي كاجوي سكرتير مجلس الوزراء لدى وزارة الصحة في جمهورية كينيا، وديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميديكلينيك" الشرق الأوسط، وكاشف خالد، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، وبروس موكايا أوريانا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أديس أبابا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي. واختتمت القمة بالجلسة التي ركزت على آسيا تحت عنوان "إنتاج اللقاح وتوزيعه في جميع أنحاء آسيا" .. وقال الدكتور باسكال راي هيرم، الشريك المؤسس والمدير الطبي للمجموعة في منظمة International SOS: " إن التعاون العالمي المستمر ومناقشة الوضع الحالي للتحصين مسألة بالغة الأهمية، ويشرفني المشاركة في هذا اللقاء وتقديم الدعم بالطرق الممكنة لمواجهة الوباء، بدءا من عمليات الإجلاء وحتى مساعدة العملاء للعودة إلى العمل والسفر الآمن، وتزداد برامج اللقاح أهمية أكثر من قبل، ولا تقل أهمية إنتاج اللقاحات عن التوزيع الفعال على نطاق واسع .. يجب علينا أيضا ألا نغفل أي جزء من العالم في معركتنا ضد كوفيد - 19". وشارك في هذه الجلسة كل من: الدكتور هارش فاردان، الوزير الاتحادي للصحة ورعاية الأسرة والعلوم والتكنولوجيا وعلوم الأرض في حكومة الهند ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ومادهاف كوروب، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لشركة "هيلمان العالمية للخدمات اللوجيستية" . وتم خلال الجلسة تناول آخر التطورات في إنتاج اللقاحات عبر المنطقة، ومناقشة التحديات الحالية التي تواجه جهود التوزيع، وضرورة التوصل إلى المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة للمساعدة في التغلب على اختناقات سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المناطق النائية. ومع إرسال ملايين الجرعات، تواجه عملية التوزيع في جميع أنحاء المنطقة تحديات كثيرة تحتم دعم اتفاقيات التعاون والشراكة لتعزيز الأداء العام لسلاسل التوريد. جدير بالذكر أن القمة شهدت حضور أكثر من 4000 من كبار صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والأطراف ذات الصلة ومنظمات غير حكومية وعدد من الأكاديميين البارزين، وكانت بمثابة منتدى مفتوح لأبرز وأهم الشخصيات والشركات والمؤسسات لمناقشة التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل اللقاح وتوزيعه، بهدف إيجاد حلول فعالة لتحقيق الوصول الشامل والعادل للقاح في جميع أنحاء العالم. ويعد "ائتلاف الأمل" هو شراكة بين القطاعين العام والخاص، أحرز تقدما كبيرا ليتحول إلى جهد دولي رائد من أجل العمل على توسعة قدرات النقل والتوصيل العالمية، وجذب المزيد من الشركاء الجدد، بما في ذلك "أجيليتي" و "أرامكس" و "بولور لوجيستيكس" و "سيفا لوجيستيكس" و "دي بي سكينكر" و "دي إتش إل" و "فيديكس إكسبريس" و "هيلمان" و "كوين + ناغيل" و "ميكو لوجيستيكس" و "آر إس أيه غلوبال" و "يو بيه إس" و "إكسبيديتور".

