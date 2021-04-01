شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تستفحل.. روما تطرد دبلوماسيين روسيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور دراماتيكي للأزمة بين روما وموسكو، أعلنت الحكومة الإيطالية أمس (الأربعاء) طرد اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية على خلفية حادثة توقيف شخصين (روسي وإيطالي) بتهمة التجسس لصالح موسكو.وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته في «فيسبوك» إن الجانب الإيطالي سلم السفير الروسي لدى روما سيرغي رازوف خلال استدعائه إلى الوزارة رسالة احتجاج شديد وأبلغه بقرار طرد مسؤولين روسيين فورا بدعوى تورطهما في «حادثة خطيرة للغاية». لكن الخارجية الروسية أعربت عن أسفها إزاء الإجراء الإيطالي، مضيفة أن هذه الخطوة لا تتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأوضحت أن العمل جار حاليا للكشف عن ملابسات الحادثة، متوعدة بخطوات رد محتملة في هذا الصدد.وكانت الشرطة الإيطالية أعلنت اعتقال مسؤول في الجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

