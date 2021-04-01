«الصحة العالمية»: بطء التلقيح في أوروبا «غير مقبول» والوضع الوبائي «مقلق»

عواصم- وكالات

انتقدت منظمة الصحة العالمية الخميس، البطء «غير المقبول» لحملة التلقيح ضد وباء «كوفيد-19» في أوروبا التي تواجه وضعاً وبائياً يثير «أشد قلق» منذ أشهر. وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن «الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء»، مؤكداً أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيراً في الأسابيع الخمسة الماضية.

إلى ذلك، اتجهت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة «فيروس «كورونا» المستجد، بعد ارتفاع عدد الإصابات به، وأمام الموجة الثالثة، تكثف الدول الأوروبية الإجراءات في محاولة للحد من انتشار الفيروس خصوصاً على صعيد السفر.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء، توسيع نطاق الإجراءات السارية لمكافحة «كوفيد-19» لتشمل عموم الأراضي الفرنسية وإغلاق المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح فرنسا.

وقال ماكرون في خطاب عبر التلفزيون إنّ هذه الإجراءات التي ستسري في كلّ أنحاء فرنسا تشتمل على حظر تجوّل ليلي يبدأ في الساعة السابعة مساء (17:00 ت ج) وإغلاق بعض المحال التجارية وتقييد تنقّلات المواطنين حول منازلهم ضمن دائرة شعاعها 10 كلم، وأيّ تنقّل خارج هذه الدائرة سيحتاج إلى مبرّر.

وستطبّق هذه الإجراءات اعتباراً من، الثلاثاء، أي بعد انتهاء عطلة عيد الفصح التي سيتمكّن خلالها الفرنسيون من التنقّل بحريّة.

وقال ماكرون: لقد دخلنا سباق سرعة في وقت تواجه فيه البلاد زيادة حادّة في أعداد المصابين وفي الحالات الاستشفائية، ولا سيّما بسبب تفشّي النسخة البريطانية المتحوّرة من الفيروس. وأضاف أنّ هذا المتحوّر تسبّب بظهور وباء ضمن الوباء.

وفيما خصّ المؤسّسات التعليمية، أوضح الرئيس الفرنسي أنّه سيتمّ أيضاً إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، والمعاهد والثانويات لمدة أربعة أسابيع، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وللحدّ من تداعيات هذا الإغلاق على السنة الدراسية، قرّرت الحكومة توحيد مواعيد عطلات الربيع في سائر أنحاء البلاد، من 12 إلى 26 نيسان/إبريل.

ويعني هذا الإجراء أنّ تلاميذ المرحلتين التمهيدية والابتدائية لن يخسروا من سنتهم الدراسية سوى فترة أسبوع أو أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى مدارسهم في 26 إبريل/نيسان، في حين سيستأنف الأكبر سنّاً دروسهم في الكليّات والمدارس الثانوية في 3 أيار/مايو. وإذ لفت ماكرون إلى أنّ «الفيروس ينتقل في المدارس ولكن ليس بمعدل أعلى مما يفعل في الأماكن الأخرى»، شدّد على أنّ «المدرسة موضوع غير قابل للتفاوض»، مذكّراً بأن فرنسا هي واحدة من «الدول النادرة» التي أبقت مدارسها مفتوحة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وقال الرئيس الفرنسي: إنّ خيارنا هو الثقة والمسؤولية، معرباً عن أمله بأن يُصار في غضون بضعة أسابيع إلى إعادة فتح بعض الأماكن الثقافية والترفيهية. وأوضح أنّه اعتباراً من منتصف أيار/مايو، وفي ظلّ قواعد صارمة، سنعيد فتح بعض الأماكن الثقافية، وسنسمح، ضمن شروط، بإعادة فتح فناءات المقاهي والمطاعم، وسنطبّق بين منتصف أيار/مايو وبداية الصيف، جدولاً زمنياً لإعادة فتح تدريجية للأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية ولمقاهينا ومطاعمنا.

وأعلن ماكرون أيضاً أنّ الحكومة ستزيد عدد الطواقم الطبية في البلاد وسترفع عدد أسرّة الإنعاش إلى 10 آلاف سرير في وقت يزيد فيه حالياً عدد المرضى الراقدين في هذه الأسرة على خمسة آلاف.

وفيما يتعلّق بالتطعيم، أعرب ماكرون عن «الأسف الشديد» لعدم تلقّي قسم من المسنّين الفرنسيين اللّقاح على الرّغم من أن دورهم لفعل ذلك قد حان، في وقت تقترب فيه الحصيلة الإجمالية لوفيات «كوفيد-19»في فرنسا من عتبة المئة ألف وفاة. كما وعد ماكرون بتوسيع نطاق التطعيم ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في 16 نيسان/إبريل، ولكل الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً في 15 أيار/مايو.

وأضاف أنّ من يقلّ عمره عن 50 عاماً سيصبح بإمكانه تلقي اللّقاح اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو وبحلول نهاية الصيف سيتمكّن جميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يرغبون بتلقّي اللقاح من أن يفعلوا ذلك.

وأتى الإعلان عن هذه التدابير المشدّدة بعد 13 يوماً على فرض الحكومة إغلاقاً هجيناً شمل بعض أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس.

إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأربعاء، مرسوماً مدّد بموجبه لغاية 30 نيسان/إبريل العمل بالتدابير السارية لمكافحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إغلاق المطاعم والمتاجر والمتاحف. ويفرض المرسوم الجديد إلزامية تطعيم العاملين الصحيّين ضدّ الفيروس، لكنّه يبقي على المدارس الابتدائية مفتوحة، كما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تخفيف هذه القيود قبل نهاية نيسان/إبريل إذا ما تحسّن الوضع الوبائي في البلاد.

وينصّ المرسوم على أنّه من 7 ولغاية 30 نيسان/إبريل ستبقى كلّ مناطق البلاد مصنّفة إما «حمراء» أو«برتقالية»، في وقت وحده التصنيف «الأصفر» يجيز للمطاعم بأن تفتح أبوابها حتى الساعة السادسة مساءً ويسمح بقدر أكبر من حرية التنقّل. ويخضع القسم الأكبر من إيطاليا لقيود صارمة (إغلاق المطاعم والمقاهي وفرض قيود على التنقّلات...) في محاولة من الحكومة للحدّ من تفشّي العدوى في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثالثة.

وخلال عطلة عيد الفصح ستوضع البلاد بأكملها في الخانة «الحمراء» (خطر مرتفع لانتقال العدوى وقيود قصوى)، وذلك في مسعى من الحكومة للحدّ من التفاعل الاجتماعي في هذا العيد الذي يحتفل به غالبية الإيطاليين وعادة ما يرون فيه مناسبة للمّ شمل أسرهم.

وستعزز ألمانيا في الأيام الثمانية إلى الـ14 المقبلة عمليات التدقيق حول حدودها البرية ولا سيما مع فرنسا والدنمارك وبولندا.

في المقابل، أجرت ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية (94 عاماً) الأربعاء، أول زيارة لها خارج قصر ويندسور منذ تلقيحها.

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس «كورونا». وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من إبريل/نيسان حتى الخامس من مايو/أيار. وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.