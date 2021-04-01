شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطلب من الصومال الخروج من «الطريق المسدود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- أ.ف.ب

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، السلطات الصومالية إلى الخروج من «الطريق المسدود» المرتبط بالعملية الانتخابية مجدِّداً المطالبة «بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن» في ختام اجتماع مغلق عقد بشكل عاجل.

وفي بيان صاغته المملكة المتحدة وأقر بإجماع الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، أعرب المجلس عن «قلقه من الطريق المسدود الحالي»، مطالباً «القادة الصوماليين بالاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استناداً إلى اتفاق 17 أيلول/سبتمبر» حول المسار الانتخابي.

وطلبت عقد الاجتماع كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإستونيا وفرنسا والنرويج والولايات المتحدة بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية.

وشدد إعلان مجلس الأمن الدولي على أن «من مصلحة كل الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن».

وخلال لقاء مع الصحفيين شددت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد على أن «العملية الانتخابية في الصومال في مرحلة حرجة».

وخلال الاجتماع قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان إن «الوضع المتعلق بالعملية المفضية إلى انتخابات في الصومال يحتاج إلى اهتمام عاجل».

وطلبت المملكة المتحدة مجدداً من «الحكومة الفيدرالية في الصومال والولايات التوصل سريعاً إلى اتفاق حول تطبيق العملية الانتخابية استناداً إلى الخطة المتفق عليها في 17 أيلول/سبتمبر».

وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من شباط/فبراير عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، السلطة، ما أدى إلى أزمة دستورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حالياً، الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.