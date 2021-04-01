شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» تطلق حملة لمستقبل مستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حملة «لمستقبل مستدام»، لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها في أبوظبي وحول العالم، وجهودها الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي لضمان مستقبل مستدام.

ويأتي ذلك خلال احتفالها بمسيرة 15 عاماً من الريادة في مجال الطاقة المتجددة.

وتساهم مصدر في الحد من انبعاث 16 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لاستثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة 19.9 مليار دولار.

كما تزود مشاريع «مصدر» للطاقة النظيفة 4 ملايين منزل بالكهرباء على مستوى العالم.