«الخليج للملاحة» توصي بإعادة شراء 10% من أسهمها

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 4.5 مليون درهم مقارنة بإجمالي خسائر بلغت 5.6 مليون درهم في العام الماضي.

بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 146 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بنحو 166 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغ إجمالي الأصول 862 مليون درهم.

وسجلت الشركة أرباحاً من العمليات التشغيلية 4.5 مليون درهم بنهاية عام 2020 بدعم من عمليات تأجير اسطول ناقلات المواد البتروكيماوية. وبلغت قيمة صافي الخسائر نحو 279 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بصافي خسائر بلغت 327 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

خطة 2021 لمعالجة الخسائر

شهد عام 2020 تحديات كبيرة بالنسبة للشركة، بدءاً من تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات، وانتهاءً بالحادث المؤسف المتعلق بغرق السفينة Gulf Livestock 1 في سبتمبر من العام الماضي. وقد حرصت الشركة على ضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية واعادة التفاوض مع جميع الممولين لإعادة تمويل الديون بهدف دعم أداء الشركة المالي والتشغیلي. وتوصلت الشركة في بداية هذا العام الى اتفاق مبدئي مع غالبية الممولين على شروط جديدة ومرنة تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية وتحقيق المزيد من النمو.

وبالرغم من تسجيل خسائر بقيمة 279 مليون درهم، بسبب انخفاض العمليات التشغيلية التابعة لأسطول ناقلات المواشي الناتج عن غرق السفينة، فإن الشركة قد وصلت الى اتفاق نهائي مع شركة التأمين لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق السفينة، بحيث ستعزز هذه المبالغ السيولة في الشركة والتي بدورها سوف تدعم العمليات التشغيلية.

الاستحواذ على أسطول من الناقلات

في ظل استراتيجية الشركة الهادفة الى تنويع الاستثمارات وتعزيز حقوق المساهمين، قام مجلس الإدارة بالعمل على عدة مبادرات لتحسين وضع رأس المال، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز حقوق الملكية للمساهمين. وكجزء من هذه الإستراتيجية وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «Empire Navigation Inc» اليونانية بهدف الاستحواذ على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة (Dry Bulk)، مما سيساهم في تنويع استثمارات الشركة وتعزيز قدرتها في الدخول الى أسواق جديدة وتوسعة قاعدة عملائها. وستدعم هذه الاتفاقية العمل على تطوير الأسطول البحري للشركة وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة المستقبلية في توسعة نطاق أعمالها محلياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن «Empire Navigation» تمتلك اسطولاً متنوعاً وحديثاً يتكون من 36 باخرة، منها 20 سفينة نقل مواد بتروكيماوية و16 سفينة بضائع صب جافة (Dry Bulk). ويقع مقر الشركة التي تم تأسيسها عام 2009 في العاصمة اليونانية أثينا، وهي شركة مختصة في مجال الإدارة التجارية والفنية لسفن ناقلات المواد النفطية والكيماوية وغيرها، وتعد «امباير للملاحة» واحدة من أهم الشركات الكبرى الملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة وفق المعايير الدولية في جميع عملياتها.

صكوك إسلامية ملزمة التحويل

بدأت الشركة في اجراءات إصدار صكوك إسلامية ملزمة التحويل الى أسهم بقيمة 50 مليون دولار (كحد أقصى) بعد أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، وسيتم عرض تفاصيل الإصدار على المساهمين في الجمعية السنوية المقبلة والتي سوف تنعقد في ابريل 2021 وفقاً لخطة العمل. ويهدف هذا الإصدار الى تحويل جزء من مديونية الشركة الى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع وتقليل نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال.

إعادة شراء أسهم الشركة

وافق مجلس الإدارة على التوصية بإعادة شراء أسهم الشركة وبنسبة لا تتجاوز 10%. حيث سيتم استغلال السيولة الناتجة من المبالغ التي تم تحصيلها من شركة التأمين بالإضافة الى السيولة الزائدة من عملية إعادة تمويل الديون في شراء أسهم الشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة من قبل الهيئات التنظيمية. ويأتي هذا التوجه لإعادة شراء الشركة لجزء من أسهمها لدعم السهم والحفاظ على قيمته العادلة خلال الفترة الراهنة التي تشهد فيها الأسواق حالة من الضعف النسبي مما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وزيادة ربحية السهم السوقية في المستقبل.

وستركز الخليج للملاحة على الاستفادة من جمیع الفرص التي تمكنھا من تخطي الأزمة العالمية الحالیة، كما أن الإدارة تحرص على مواصلة المسار الصحیح من أجل تحقیق أھداف الشركة الطموحة للأعوام المقبلة. بالإضافة الى ذلك فقد قامت الشركة بإجراء تغييرات جذرية على نموذج العمليات التشغيلية وخفضت المصاريف الإدارية التي من شأنها تعزيز النمو والاستمرارية. ومن المتوقع أن تنعكس الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام، ايجابياً على النتائج المقبلة. حيث أن الشركة بدأت بالفعل جني ثمرات هذه المبادرات التي كان لابد منها من أجل تحقيق هامش ربحية سيفتح المجال أمام الشركة للانطلاق في السنوات القادمة.

ومن أهداف الشركة لعام 2021 الدخول في عدة شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً مما سيمنحها العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة في مجال إمتلاك وإدارة السفن والخدمات والوكالات البحرية وصيانة وبناء السفن ومجال الإستشارات الفنية البحرية وإدارة المشاريع البحرية مما سيسهم في تحقيق رؤية الشركة في تنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين وتقديم خدمات بحرية وملاحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة العالمية.