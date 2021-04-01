غضب عارم في ألمانيا بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية

«يا له من إحراج»، «صدمة رهيبة»، «مفاجأة كريهة»، هي بعض عناوين وسائل الإعلام الألمانية بعد السقوط المذل للمانشافت أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة 1-2 في تصفيات مونديال 2022.

والخسارة هي الأولى لألمانيا على أرضها في تصفيات كأس العالم منذ سقوطها المدوي أمام إنجلترا 1-5 في ميونيخ في سبتمبر/أيلول عام 2001، فتراجعت إلى المركز الثالث (6 نقاط) في مجموعة في متناولها وتضم أرمينيا المتصدرة بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية (9 نقاط لكل منهما).

كما أن الخسارة أنهت سلسلة من 18 مباراة فاز فيها المنتخب الألماني توالياً في تصفيات كأس العالم منذ تعادله مع السويد 4-4 عام 2012.

وكان أنصار المنتخب الألماني توسموا خيراً بعد انطلاقة جيدة نسبياً في التصفيات؛ حيث شهدت فوز منتخب بلادهم على آيسلندا 3-صفر ثم على رومانيا 1-صفر، لاسيما بعد السقوط التاريخي للفريق أمام إسبانيا بنتيجة كارثية صفر-6 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية.

وخرجت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار بعنوان بالخط العريض «يا له من إحراج».

أما مجلة «كيكر» فوصفت الخسارة بـ«المفاجأة الكريهة»، في حين رأت صحيفة «فاز» التي تصدر في مدينة فرانكفورت بأن ما حصل يشكل «صدمة رهيبة».

وبدا مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، متجهم الوجه بعد المباراة وقال: «الخيبة كبيرة جداً، إنها خطوة إلى الوراء. لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء ولم نجد ثغرة في جدار منتخب مقدونيا الشمالية المنظم».

وأضاف: «كما أننا سمحنا للفريق المنافس بشن الهجمات المرتدة ولم نكن نملك السيطرة على زمام المباراة».

على خط آخر وصف مدرب مقدونيا الشمالية ايغور أنغيلوفسكي، فوز فريقه بالتاريخي وقال بعد المباراة: «لقد جعل هؤلاء الرجال، أمتنا فخورة مرة أخرى، أمام بطل العالم 4 مرات، وبطل أوروبا 3 مرات»، في إشارة إلى الإنجاز الذي تحقق في نوفمبر الماضي، حين حجز المنتخب مقعده في نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه من بوابة الدور الفاصل لدوري الأمم الأوروبية.

وأضاف: «جميع أفراد الفريق هم أبطالنا، لقد وضعوا الأمة على قدميها».

وأسهم المهاجم المخضرم غوران بانديف (37 عاماً) الفائز في صفوف إنتر الإيطالي بثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) وايليف ايلماس بالفوز التاريخي، علما بأن بانديف كان صاحب هدف التأهل التاريخي في مرمى جورجيا في ملحق دوري الأمم الأوروبية المؤهل إلى النهائيات المقررة في 12 دولة أوروبية من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز المقبلين.