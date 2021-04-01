شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرون جيمس ينضم إلى مجموعة مالكي ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، المتوج الموسم الماضي بلقب «أن بي أيه» مع لوس أنجلوس ليكرز، من حصته في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في اتفاق تم تأكيده الأربعاء، ليصبح بالتالي شريكاً في مجموعة «فينواي سبورتس غروب».

وأعلنت «فينواي سبورتس غروب» أن جيمس وشريكيه التجاريين القديمين مافريك كارتر وبول واشتر باتوا شركاء في منصة الرياضة والترفيه والعقارات العالمية ومقرها بوسطن، إلى جانب «ريد بورد كابيتل».

وكان جيمس (36 عاماً) يمتلك منذ 2011 اثنين في المئة من أسهم النادي العريق الذي توج الموسم الماضي بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، لكن حصته باتت أكبر الآن في «الحمر»، كما أصبح يملك حصصاً في نادي بوسطن ريد سوكس المشارك في دوري البيسبول الأمريكي (أم أل بي)، في شركة متخصصة في الإدارة الرياضية، شبكة كايبل رياضية إقليمية، وفريق رواتش فينواي رايسينغ المشارك في سلسلة سباقات ناسكار الأمريكية.

وانتقلت ملكية ليفربول إلى مجموعة «فينواي سبورتس غروب» في 2010.

وتقدر قيمة الاستثمار ومجموعة المعاملات المصاحبة بـ 7,35 مليار دولار، في حين أفادت صحيفة «بوسطن غلوب» بأن الاتفاق الجديد سيضخ 750 مليون دولار في خزينة ليفربول.

ومن المتوقع أن يسمح الاستثمار الجديد لليفربول بالتعافي من الضغوط المالية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، كما سيساعده على المضي قدماً في خططه لتوسيع ملعب «أنفيلد».