شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر حفظ عدد من الشكاوى ضد وسائل إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة قرارات بحفظ عدد كبير من الشكاوى ضد وسائل إعلامية وصحف ومواقع إلكترونية وذلك لعدم ثبوت ارتكابها لأية مخالفات إعلامية أو مخالفات للأكواد والمعايير ومواثيق الشرف الإعلامى أو الصحفي.

كما أصدر المجلس عدة قرارات بإلزام بعض المواقع بنشر الردود والتي ترد إليها من الشاكيين..التزاماً بحق الرد الذى كفله القانون.

وأكد المجلس أنه يتخذ قرارات بغلق المواقع التي ترد ضدها شكوى ويثبت أنها غير مرخصة أو أنها لم تتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها من المجلس وذلك لمخالفة هذه المواقع للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وانتهاء المهلة المحددة لطلب لترخيص.

وقرر المجلس حفظ شكوى صحفي ضد أحدى الصحف التي يعمل بها ويتضرر فيها من رفض الجريدة نشر مجموعة تحقيقات صحفية يرى فيها أنها تساهم في تطوير التعليم.

وأوضح المجلس أنه لا يتدخل في طريقة إدارة الجريدة وما ينشر بها، كما أنه لا يتدخل في سياستها التحريرية.

كما ألزم المجلس أحد الموقع بنشر حكم صادر ببراءة شاكية بنفس طريقة الإبراز ونفس المساحة التي بها نشر حكم الإدانة الابتدائي.

كما قرر المجلس حفظ شكوى سيدة ضد أحد البرامج الفضائية لعدم وجود مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف.