صحيفة إماراتية تشيد بدور مصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - أ ش أ

أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية، بالدور الذي لعبته مصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال استضافتها الاجتماعات التشاورية ورعاية الحوار بين مختلف الفصائل والاتفاق على الذهاب نحو الانتخابات وتوحيد الصف الفلسطيني وأهمية تشكيل سلطة موحدة تستطيع قيادة الشعب.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ما بعد الانتخابات الفلسطينية"، "بعد 15 عاماً على آخر انتخابات فلسطينية، يعود الشعب الفلسطيني إلى ممارسة حقه في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي في 22 مايو المقبل، تلي ذلك انتخابات رئاسية في 31 يوليو، ثم انتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير في 31 أغسطس".

واعتبرت الصحيفة هذه الانتخابات خطوة على طريق المصالحة الوطنية، وبداية لعمل فلسطيني مشترك لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطيني، لافتة إلى أنه من المنتظر استكمال تقديم القوائم خلال ساعات.