بالصور.. تنفيذ 19 قرار إزالة إشغالات وتعديات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الخميس، لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبدالرحمن شكري ومنطقة نفيسة الجديدة، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 19 قرار إزالة اشغالات وتعديات، وإغلاق وتشميع محلات خالفت شروط الترخيص، ورفع العديد من الإشغالات، وهدم وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والفاترينات الخشبية والأكشاك المتحركة والثابتة.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى مراجعة رخص المحلات وإلزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها، والتنبيه بعدم التعدي على الرصيف العام.