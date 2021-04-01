ترامب: ما فعلناه مع إيران والصين كان جيداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، أن أنصاره يحملون أملاً بداخلهم أن يترشح إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، عام 2024، على الرغم من أنه لم يعلن رسمياً نيته الترشح لتلك الانتخابات.

كما جدد “ترامب” إصراره على أنه كان الفائز في الانتخابات الأخيرة، التي خاضها ضد الرئيس الحالي “جو بايدن” .

وأضاف ترامب في رسالة إلى أنصاره: ” أجل لديكم أمل، أستطيع قول ذلك، نحن نحب بلدنا، إنه بلدنا، ونحن مدينون الكثير إلى بلدنا، والآن يجب علينا مساعدة بلدنا، ونحن كنا هناك، كنا جيدين، ما فعلناه مع إيران، ما فعلناه مع الصين، كنا جاهزين لفعل بعض الأشياء العظيمة، والآن يمكنك رؤية ما يحدث الآن”.

يشار إلى أن نيوزويك الأمريكية أعلنت في قتٍ سابق، أن استطلاعات الرأي الأخيرة، كشفت أن ترامب يحظى بتأييد كبير بين الجمهوريين للترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.

وكان “ترامب” قد أطلق موقعا إلكترونيا خاصا “45أوفيس دوت كوم” للتواصل مع مؤيديه، وتضمن الموقع صورا لترامب مع عدد من الشخصيات التقطت خلال ولايته الرئاسية ونبذة عن إنجازاته ونجاحاته. وكانت أبرز مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها قد علقت حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.