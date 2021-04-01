“شمس العشية”… أغنية تحولت إلى مرادف للسخرية ثم عنوان فيلم جديد!

جدة - عبدالحي حسين - يتفاعل المغاربة مع مواقف مضحكة بتعليق “آ شمس العشية”، بعدما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، دورا في تحويلها من عبارة موسيقية في أغنية للطرب الأندلسي، إلى عبارة تستخدم في الحديث اليومي، تعليقا على المواقف الطريفة.

واستغل المخرج المغربي ياسين فنان دخول العبارة لقاموس المغاربة حديثا؛ ليعنون بها فيلما جديدا انتهى من تصويره مؤخرا، بمشاركة الفنانين فاتي جمالي، وسعيد باي، وسلوى زهران، وماريا نديم.

العبارة التي عنون بها فنان فيلمه، تداولها المغاربة بكثرة منذ حوالي سنتين لغرض السخرية، لكن شهرتها مرتبطة بقطعة من النوبة الأندلسية، تعتبر من أشهر الأغاني التي يرددها المغاربة في الاحتفالات.

القطعة الموسيقية أدتها الأجواق الكبرى مثل جوق الإذاعة الوطنية برئاسة أحمد الوكيلي، وجوق البريهي برئاسة عبد الكريم الرايس، وجوق المعهد الموسيقي بمدينة تطوان برئاسة محمد العربي التمسماني؛ كما قدمها فنانون أشهرهم محمد باجدوب، وعبد الرحيم الصويري، ونبيلة معن التي أعادت توزيعها.