اليمن.. تقدم جديد للقوات الحكومية في جبهة مقبنة بتعز

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

سقط عدد من القتلى والجرحى، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 31 مارس /آذار 2021، خلال تقدم القوات الحكومية غرب تعز.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات الحكومية شنت عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة تقدمت في منطقة المطاحن، بجبهة مقبنة، بعد معارك عنيفة.

ووفقا للمركز الإعلامي لمحور تعز، أسفرت المعارك الدائرة عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى ساعات المساء