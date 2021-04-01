حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو خلال الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئياً نهاراً مع احتمال تشكل سحب ركامية متفرقة يرافقها هطول أمطار خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية بينما تكون جنوبية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأشارت الى أن المناطق الصحراوية سيكون الطقس فيها صحو وجاف ومغبر نسبياً، حار نهاراً والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات