كولومبيا تواجه الفيروس بـ"التفتيش الذاتي".. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

لم تجد السلطات الكولومبية أفضل من تسيير دوريات شرطية في عدة مناطق بالبلاد، لمواجهة الأعداد المتزايدة لحالات كورونا.



وفرضت السلطات حظرا للتجوال وإغلاقا جديدا على ميديلين ثاني كبرى المدن الكولومبية، بعد الارتفاع المخيف في حالات الإصابة بالوباء العالمي.

وأظهرت صور لوكالة الأنباء الفرنسية رجال الشرطة خلال تنفيذهم دوريات في ساحة بوتيرو بمدينة ميديلين في محاولة منها لفرض الإغلاق بالقوة.

وتخضع الشرطة مخالفي حظر التجوال لتفتيش ذاتي في الشوارع، خوفا من استغلال فترة الإغلاق لتهريب مواد مخدرة.

وفي فبراير/شباط الماضي، توقعت وزارة الصحة الكولومبية توزيع 5.7 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في شهري شباط/ فبراير، ومارس/آذار الماضيين.

واستهدفت المرحلة الأولى من خطة التطعيم أطقم الرعاية الصحية والأفراد من هم فوق سن الثمانين.

كانت كولومبيا أعلنت يناير/كانون الثاني الماضي اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في المقاطعة الأمازونية عند الحدود مع البرازيل.

وأغلقت كولومبيا حدودها البرية والنهرية مع البرازيل في 16 مارس/آذار. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، علّقت الحكومة أيضاً الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها لمنع تفشي النسخة البريطانية المتحوّرة لكورونا.