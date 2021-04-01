المملكة السعودية: هجمات الحوثي دليل على رفض جهود السلام

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أكدت المملكة العربية السعودية أن هجمات ميليشيا الحوثي الإيرانية دليل على رفضها جهود السلام.



وأعلن وزير الإعلام السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم، أن ميليشيا الحوثي هاجمت المملكة بـ 359 صاروخاً و589 طائرة مسيرة مفخخة منذ بداية الأزمة.

وقال القصبي، في مؤتمر صحفي، إن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هاجمت السعودية منذ بداية الأزمة بـ359 صاروخاً و589 طائرة مسيرة مفخخة». وتابع «هجمات ميليشيا الحوثي دليل على رفضها جهود السلام ومنها مبادرة المملكة».

ومضى قائلاً «إنهاء الأزمة في اليمن يمثل أولوية لدى المملكة لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار في المنطقة».