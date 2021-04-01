شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد. وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي على تويتر إن العلماء تعرفوا على السلالة في مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو ويجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا. وتم اكتشاف السلالة لدى امرأة (34 عاما) كانت لديها أعراض طفيفة، حسبما أفاد الموقع الإخباري "جي 1". وقالت المريضة إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البرازيل.

