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تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يربو على 128.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل  إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و934811.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                  إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                   551191                                       30439615

 

البرازيل                                                317646                                       12658109

 

الهند                                                   162468                                        12149335

 

فرنسا                                                 95337                                           4585385

 

روسيا                                                226117                                           4545095

 

المملكة المتحدة                               126713                                            4345788

 

إيطاليا                                            109346                                             3584899

 

تركيا                                             31537                                                3317182

 

إسبانيا                                         75305                                                3275819

 

ألمانيا                                        76223                                                 2798741.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                                      عدد الإصابات

 

26- العراق                          14323                                                  850924  

 

33 - الأردن                         6858                                                    611577

 

38 - المغرب                      8818                                                    496097

 

40 - لبنان                          6234                                                     468400

 

41 - الإمارات                      1497                                                    461444

 

42 -                   6669                                                     390007

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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