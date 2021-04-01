شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون التأمين الاجتماعى اختيارى؟ قانون التأمينات والمعاشات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 العديد من المزايا، منها استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعلى الرغم أن التأمين إجبارى، إلا أن هناك بعض الفئات التى يكون التأمين لها اختيارى.

وفيما يلى نستعرض هذه الفئات وفقا لنص التشريع...

يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.

الجدير بالذكر أن البند ثالثا من المادة الثانية ينص على:

- العاملين المصريين في الخارج:

- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.

- العاملين لحساب أنفسهم.

- المهاجرين من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:

ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.

ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.