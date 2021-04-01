دمنات… توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتحالهم صفة دركيين

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تنانت ضواحي أزيلال، مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في انتحال صفة أمنيين من أجل ابتزاز مستعملي الطريق بالمنطقة.

وحسب مصادر محلية، فقد تمكنت عناصر الدرك، بناء على معلومات قضائية، من توقيف ثلاثة أشخاص في الثلاثينيات يشتبه في إقدامهم على انتحال صفة دركيين بزي مدني، والعمل على ابتزاز مستعملي الطريق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سبق لعناصر الدرك الملكي أن توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين، تعرضوا للابتزاز من طرف ثلاثة أشخاص في الثلاثينيات من عمرهم.

هذا وقد تم إيداع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي أزيلال، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.