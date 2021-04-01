الجامعة تقدم ترشيحا لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين - عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، 31 مارس 2021 اجتماعا، في مقر الجامعة.

وأقام أعضاء المكتب المديري للجامعة، قبل أشغال المكتب، حفل استقبال على شرف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد انتخابه أول مغربي عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، خلال الجمعية العمومية، التي عقدتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مدينة الرباط، في 12 مارس 2021، والذي شكرهم على هذه الالتفاتة.

وانطلقت أشغال المكتب المديري للجامعة، حيث هنأ فوزي لقجع، كلا من المنتخب الوطني للاعبين المحليين، بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا، التي أقيمت في الكاميرون، والمنتخب الوطني الأول بعد تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستجرى أطوارها في الكاميرون، بداية السنة المقبلة، كما نوه بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، التي أقيمت في موريتانيا، بعد غياب دام أكثر من 20 سنة.

وذكر فوزي لقجع، في كلمته، أن المغرب سيواصل استضافة المباريات الدولية، والقارية، مشيرا إلى أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية سيمثل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية الأولى للسيدات بصفته بطلا للدوري المغربي، الذي سيستضيفه المغرب، شهر نونبر المقبل، كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستقدم ترشيحا لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية في المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، وكأس الاتحاد الإفريقي في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع المهتمين بالشأن الكروي المغربي إلى الاهتمام بكرة القدم النسوية، والفئات الصغرى، وفتح المجال أكثر للاعبين الشباب للمشاركة مع أنديتهم.

إثر ذلك، تمت مناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال:

– الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:

تحديد يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 موعدا لعقد لجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر تقنية المناظرة المرئية.

– تعديلات القوانين بتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم:

قدم حسن الفيلالي رئيس لجنة القوانين والأنظمة ولجنة قانون اللاعب، عرضا مفصلا حول:

• تعديل النظام الأساسي لعرضه على الجمع العام للمصادقة عليه.

• انعقاد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر تقنية المناظرة المرئية.

• ملاءمة قانون مكافحة المنشطات مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا-.

• مدة ولاية الرئيس وأعضاء المكتب المديري.

• قانون العقوبات.

• النزاعات.

– العصب الجهوية:

قدم إدريس حنيفة، رئيس لجنة العلاقات مع العصب الجهوية، عرضا مفصلا حول العصب الجهوية، التي تم استحداثها، وملاءمة وضعيتها مع القوانين الجديدة.