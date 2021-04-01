تحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة قد يستغرق 268 عاما

جدة - عبدالحي حسين - أظهر تقرير صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، اليوم الأربعاء، أن بلوغ المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة قد يستغرق 268 عاما.

وأوضح التقرير أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق 136 عاما، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة عند 100 عام، مشيرا إلى أن هذه البيانات لا تعكس التداعيات الناتجة عن أزمة “كورونا”.

ويعتمد التقرير في قياس التكافؤ على عدة عوامل، تتمثل في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتعليم، والصحة، والتمكين السياسي.

وأشارت البيانات إلى اتساع الفجوة في البند المتعلق بالتمكين السياسي بصورة كبيرة منذ 2020، فيما تحسنت، على الجانب الآخر، المشاركة الاقتصادية هامشيا. وأوضح أنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة السيدات بين المهنيين المهرة، فإن التفاوت في الدخل والعدد الضئيل من النساء في المناصب الإدارية لا يزال يمثل أزمة.

وكتبت مديرة “المنتدى الاقتصادي العالمي” سعدية زاهدي، “نأمل أن يكون التقرير بمثابة دعوة للعمل بالنسبة للقادة لتضمين التكافؤ بين الجنسين كهدف مركزي لسياساتنا وممارساتنا لإدارة التعافي بعد الوباء، وهو ما سيخدم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا”.

ويرصد التقرير السنوي للمنظمة، ومقرها جنيف، التفاوت بين الجنسين في 156 بلدا في أربعة ميادين هي التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.