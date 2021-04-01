حكومة مليلية المحتلة تتهم مغاربة بتنظيم عملية اقتحام مائة مهاجر لسياجها الحدودي

جدة - عبدالحي حسين - وجهت الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، اليوم الأربعاء، اتهامات لمغاربة، بتنظيم، وتسيير عملية اقتحام منظمة، نفذها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لسياجها الحدودي.

وقالت الحكومة المحلية للمدينة المحتلة، اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، إن “مغاربة مطلعون على تضاريس المنطقة نظموا عملية قفز على سياج مليلية، شارك فيها مائة شخص، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء”.

وفي السياق ذاته، تحدث سيرجيو ماركيز، رئيس الاتحاد الموحد للحرس المدني (AUGC) في مليلية المحتلة، عن رصد وجود حوالي 18 شخصًا يتنقلون على طول الطريق بين السياجين في اتجاه ساوث دايك، مضيفا أن هناك رقعة من الغطاء النباتي على الجانب المغربي تمثل نقطة دخول ساخنة للمدينة المحتلة، وأن الذين عبروا استخدموا أكشاك حراسة السلطات المغربية للقفز فوق معبر بني نصار الحدودي.

وتدافع المدينة المحتلة عن تدخل الحرس المدني الإسباني ضد المهاجرين، إذ قالت إنه قام “بتنشيط بروتوكول مكافحة الاقتحام”.

وشاركت في عملية الليلة الماضية دوريات من الحرس المدني، بما في ذلك مجموعة الاحتياط والأمن (GRS)، وكذلك المروحية، وحاولت بكل الطرق منع المهاجرين من تحقيق هدف الدخول إلى الثغر المحتل؛ لكن على الرغم من ذلك، تمكن المهاجرون من الوصول إلى السياج الحدودي، وحقق 33 منهم هدفهم، ودخلوا مليلية.

المنطقة، التي عرفت عملية القفز اليوم، هي نفسها كانت قد سجلت، بداية شهر مارس الجاري، محاولة حوالي 150 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء القفز، إذ نجح 59 منهم في الدخول.