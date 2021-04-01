شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يربو على 128.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و934811.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 551191 30439615

البرازيل 317646 12658109

الهند 162468 12149335

فرنسا 95337 4585385

روسيا 226117 4545095

المملكة المتحدة 126713 4345788

إيطاليا 109346 3584899

تركيا 31537 3317182

إسبانيا 75305 3275819

ألمانيا 76223 2798741.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26- العراق 14323 850924

33 - الأردن 6858 611577

38 - المغرب 8818 496097

40 - لبنان 6234 468400

41 - الإمارات 1497 461444

42 - السعودية 6669 390007