دولة الإمارات: السلام في أفغانستان أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة والعالم

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

ترأس أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمؤتمر قلب آسيا «عملية إسطنبول»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف إلى دعم الاستقرار وعملية السلام والتنمية الاقتصادية في أفغانستان، وذلك بحضور الرئيس إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، والرئيس محمد أشرف غني رئيس أفغانستان.



وأكد في كلمة له خلال المؤتمر، أنّ تحقيق السلام والأمن في أفغانستان هو أمر أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة والعالم، ويمثّل أولوية أساسية لسياسة دولة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وأضاف معاليه: «تؤكد دولة الإمارات أهمية المشاركة المستمرة للمجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتأزمة في أفغانستان، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام الأفغانية ولتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية»، مشيراً إلى أنّ التسوية السياسية والتفاوض بين جميع شرائح المجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في أفغانستان.

واستعرض معاليه، الجهود التي بذلتها دولة الإمارات على المستويين الثنائي والدولي من أجل تحسين حياة الشعب الأفغاني، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في بلادهم، لافتاً إلى أنّ دولة الإمارات قدّمت أكثر من 680 مليون دولار في إطار المساعدات التي خصصت لإعادة الإعمار ودعم الجهود الإنمائية والإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، فضلاً عن مشاريع دعم وتمكين المرأة.

يذكر أنّ اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري عقد يومي 29 و30 مارس 2021 في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بمشاركة وحضور ممثلي أكثر من 50 دولة.