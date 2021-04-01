خلال جلسة مجلس الامن.. الصين تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" في ميانمار

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

دعت الصين أمس الأربعاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ميانمار إلى "انتقال ديمقراطي" في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب قبل شهرين، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.



وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق إنّ "الصين تأمل في أن تستعيد ميانمار السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأن تواصل المضي قدماً بثبات في الانتقال الديمقراطي"، محذّراً من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين "لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع".