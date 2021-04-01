قرار مرتقب.. بايدن ينهي حصار الجنائية الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغاء عقوبات فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما نقلته صحيفة فورين بوليسي عن مصادر فإنه يتوقع إلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن العقوبات على المحكمة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.



لكن ورغم ذلك لم يتم اتخاذ قرار رسمي أو الإعلان عنه حتى الآن.

وفي يونيو/حزيران 2020، أمر ترامب منح إذن لوزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية في الولايات المتحدة على خلفية تحقيق يتهم جنودا أمريكيين بارتكاب جرائم في أفغانستان.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم نفسها.

وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن كابول جادلت بأنه يجب محاكمة أي جرائم حرب محليا.

وفرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.