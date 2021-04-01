شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون بإطلاق نار في كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس-رويترز، وكالات

قالت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن إطلاق نار، ليل الخميس، أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا بينهم قتلى"، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة قتلوا قبل إلقاء القبض على مشتبه به.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشكل رسمي لكن "خدمة لوس أنجلوس سيتي" الإخبارية ومحطة تلفزيون (كيه.إن.بي.سي) قالتا إن إطلاق النار أدى لمقتل أربعة وإصابة اثنين. وقالت شرطة أورانج على "فيسبوك" إن أفرادها وصلوا إلى الموقع في الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي "عندما أطلق النار وسقط العديد من الضحايا بينهم قتلى في الموقع".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في الحادثة بينهم طفل داخل مبنى للمكاتب الإدارية، فيما أصيب اثنان آخران بجروح أحدهم مطلق النار. وقالت الشرطة الأمريكية إنها سيطرت على الموقع، مشيرة إلى أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير، كما جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "أورانج كونتي ريجيستر" الأمريكية أن بثا مباشرا على "فيسبوك" نشره أحد السكان الذي يعيش بالقرب من المكتب أظهر ضباط يحملون شخصا ساكنا من المبنى وضباطا يقدمون المساعدة لشخص آخر. وأظهر مقطع الفيديو نفسه الضباط وهم يزيلون مسدسين من شخص يرقد بلا حراك على الأرض، فيما شوهد الضباط وهم يقودون اثنين آخرين مقيد اليدين بعيدا.

ومنذ بداية عام 2021، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من جرائم إطلاق النار الجماعية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وفي مارس الماضي، قتل رجل بالرصاص 6 نساء أصل آسيوي في ناد للتدليك في ولاية جورجيا الجنوبية. وفي الشهر ذاته، قتل 10 أشخاص، بينهم شرطي في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وسط البلاد.

وعمليات إطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة، وغالبا ما تحدث في مدارس أو في مراكز تسوق وحتى في أماكن عامة، حيث فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في وضع حد لعمليات القتل هذه.