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أميركي يعترف بتسريب وثائق سرية عن القاعدة!

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:08
دانييل هيل المتهم بتسريب وثائق سرية
عربي ودولي

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أقر محلل سابق في المخابرات الجوية الأميركية بذنبه في تسريب وثائق سرية لصحفي، بشأن ضربات عسكرية بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة وأهداف إرهابية أخرى. 
واعترف هيل بتسريب قرابة 12 وثيقة مصنفة بأنها «سرية» و«سرية للغاية» لمراسل في 2014 و2015. 
وتواصل هيل مع المراسل، عام 2013، بينما كان لا يزال مجندا في سلاح الجو، وكانت خدمته في وكالة الأمن القومي، وفقاً لموقع قناة «الحرة».
وبناء على التهمة، فإن هيل يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. 
ويأتي إقرار دانييل هيل (33 عاما)، قبل أيام فقط من موعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا الأميركية، بتهمة انتهاك قانون التجسس. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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