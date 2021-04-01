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وفاة أحد أبرز شخصيات فضيحة «ووترغيت»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 07:57
فضيحة «ووترغيت» أرغمت نيكسون على الاستقالة
عربي ودولي

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توفي غوردون ليدي الموظف السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي وأحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة «ووترغيت».
وقال ابن غوردون ليدي إن والده مات في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 90 عاماً.
وأضاف الابن، أن والده كان يعاني من «أمراض مختلفة»، لكن وفاته لم تكن مرتبطة بفيروس ، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز».
تجدر الإشارة إلى أن اسم فضيحة «ووترغيت» أطلق على التحقيق في محاولة التنصت على مقر الحزب الديمقراطي في فندق ووترغيت بواشنطن، خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 1972 وبلغت الفضيحة ذروتها باستقالة، رئيس الولايات المتحدة حينذاك ريتشارد نيكسون في عام 1974.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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