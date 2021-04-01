الأمم المتحدة تحذر من «حمام دم» في ميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ ميانمار تواجه خطراً «غير مسبوق» بالانجرار إلى «حرب أهلية»، مطالبة المجلس باستخدام «كل الوسائل» لتجنّب وقوع «كارثة» و«حمام دم» في هذا البلد.

وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في ميانمار قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام «هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في الحؤول دون مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل،» من اتخاذ إجراء فوري.

وأضافت أنّ «قسوة العسكريين شديدة للغاية، والعديد من التنظيمات المسلّحة الإتنية تُظهر بوضوح معارضتها» لطريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين، «الأمر الذي يرفع إلى مستوى غير مسبوق خطر اندلاع حرب أهلية».

وناشدت المبعوثة الأممية مجلس الأمن «النظر في كل الوسائل المتاحة أمامه لاتّخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو ضروري، بما يستحقه شعب ميانمار، لتلافي وقوع كارثة متعدّدة الأبعاد في قلب آسيا».