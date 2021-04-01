المعارض الروسي نافالني يبدأ إضراباً عن الطعام

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بدأ المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إضرابا عن الطعام، أمس الأربعاء، لإجبار السجن الذي يقضي فيه عقوبته خارج موسكو على تقديم الرعاية الطبية المناسبة له مما يقول إنه ألم حاد في الظهر والساقين.

وقال نافالني، في خطاب كتبه بخط اليد إلى مدير السجن ونشره فريقه على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، إن مسؤولي السجن يتجاهلون طلبه اليومي لجلب طبيب من اختياره لفحصه وتقديم العلاج المناسب.

وكتب نافلني في الخطاب «أحتاج حقا إلى طبيب. كل مدان له الحق (بموجب القانون) في دعوة متخصص لفحصه واستشارته. حتى أنا لدي مثل هذا الحق وأنا بريء».

وتابع قائلا «أطالب بالسماح لطبيب بفحصي، وحتى يحدث ذلك، أعلن الإضراب عن الطعام».

وأعلنت سلطات السجن، بعد فحص نافالني الأسبوع الماضي، أن حالته مستقرة ومرضية.