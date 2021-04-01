مقاتلات التحالف تدك الحوثيين في «الكسارة» و«جبل مراد»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، غارات جوية عدة على تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية المولية لإيران في أطراف محافظة مأرب. واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة «الكسارة» غرب المحافظة، ودمرتها. كما استهدفت الغارات تجمعات حوثية في جبهة «جبل مراد» جنوب المحافظة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك، أجبر قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية على مخيمات النازحين في محافظة مأرب، 555 أسرة على النزوح مجدداً خلال اليومين الماضيين.

وذكر ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية في تقرير له، أن قصف ميليشيات الحوثي لأربعة مخيمات غربي مدينة مأرب تسبب في نزوح 555 أسرة خلال يومين. وأضاف، أن الميليشيات استهدفت 4 مخيمات للنازحين غربي مأرب، هي مخيمات «الميل والتواصل والخير وذات الراء».

وأشار إلى أن القصف الحوثي أدى لنزوح 555 أسرة من سكان تلك المخيمات، تمثل 3885 فرداً خلال يومي 28 و29 مارس الجاري، موضحاً أن الأسر النازحة تعاني وضعاً إنسانياً في غاية الصعوبة، حيث باتت تحتاج إلى تدخل عاجل بمواد الإغاثة والإيواء من قبل المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية. وأكد التقرير أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة 6 نساء و3 رجال وطفل واحد.

وبحسب التقرير، فإن الأسر النازحة تحتاج إلى تدخلات عاجلة بـ555 حقيبة استجابة طارئة، و1014 مأوى «خيام» و555 سلة غذائية، وخزانات مياه، ومياه، وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأولية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حذر من كارثة إنسانية كبيرة جراء موجات النزوح الجديدة لمئات الأسر في مخيمات «الميل، الخير، تواصل» بعد تكرار الاستهداف المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وأوضح في تصريح صحفي، أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمخيمات النزوح أدى إلى إصابة العشرات من النساء والأطفال بجروح متفاوتة، وتدمير مساكن وممتلكات النازحين، مجدداً التذكير بأن مأرب تضم أكبر تكتل للنازحين من العنف الذي خلفه انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث يبلغ عدد المخيمات 139 مخيماً تتوزع على مختلف مديريات المحافظة. وأشار الإرياني إلى أن المحافظة استقبلت أكثر من مليوني نازح، يشكلون 60% من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات، والذي يعادل 7.5% من إجمالي سكان اليمن، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار موجات النزوح جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في مختلف جبهات مأرب.

في غضون ذلك، قتلت طفلة يمنية أمس، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في الريف الغربي لمدينة تعز. وقالت مصادر محلية، إن الطفلة بشيرة أحمد سالم قتلت بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات في جبل الرونة، بمديرية الوازعية. وبحسب المصادر، فإن اللغم انفجر بالطفلة عندما كانت تقوم برعي الأغنام، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وتقول إحصائيات رسمية، إن الألغام الحوثية ومنذ بداية الحرب في مارس 2015 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألفين و328 مدنياً بالمحافظة.

وفي محافظة الحديدة، أخمدت اشتباكات خاضتها القوات المشتركة، تحركات للمليشيات الحوثية داخل المدينة وأوقعت فيها خسائر بشرية ومادية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الوحدات المرابطة لتأمين الأحياء السكنية والمنشآت المحررة في شارع صنعاء اشتبكت مع عناصر الميليشيات عقب رصد تحركاتها ومحاولاتها التسلل واستحداث تحصينات مسنودة بغطاء ناري، مؤكداً أن القوات المشتركة أنهت الاشتباكات بمصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإخماد مصادر نيرانها وإجبار المتسللين على الفرار مذعورين، كما أكد تدمير عربة متحركة تحمل رشاشاً ثقيلاً ومصرع الرامي والسائق.

يشار إلى أن القوات المشتركة خاضت أمس الأول، اشتباكات مماثلة في قطاع «المطار» كبدت الميليشيات الحوثية خسائر مماثلة جراء خروقاتها.